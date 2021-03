Arthur, Lumena e Projota formam o quinto paredão do BBB 21

Arthur, Lumena e Projota estão no paredão, quinto do Big Brother Brasil 21. A berlinda que irá definir a saída de alguém na próxima terça (2) foi definida no domingo (28), porém começou a ser formada no sábado.

Carla Diaz atendeu o Big Fone e indicou Fiuk, Lumena e Rodolffo. A votação de domingo começou com o anúncio de que o anjo Caio seria autoimune. Logo em seguida foi a vez do líder João escolher Projota para disputar sua permanência.

Já a votação do confessionário definiu Arthur como mais um indicado, com seis votos. Veja as escolhas de cada um dos brothers:

Camilla de Lucas - Arthur;

Juliette - Arthur;

Lumena - Arthur;

Thaís - Arthur;

Pocah - Sarah;

Carla Diaz - Gilberto;

Arthur - Thaís;

Viih Tube - Arthur;

Fiuk - Arthur;

Caio - Camilla de Lucas;

Gilberto - Pocah;

Rodolffo - Carla Diaz;

Projota - Thaís;

Sarah - Pocah;

Após a escolha de Arthur, Projota, o indicado do líder, teve a oportunidade de salvar uma das 3 vítimas do Big Fone, e optou por Fiuk.

Arthur, Lumena e Rodolffo foram para a prova Bate e Volta, com o sertanejo sendo salvo ao escolher o pirulito dourado.