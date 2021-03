Arthur pede para Viih Tube apresentar amigas e Projota repreende: 'cala a boca'

Durante festa do BBB 21, Arthur deu um fora ao pedir que Viih Tube apresentasse suas amigas para ele e foi repreendido por Projota. O rapper alertou o brother para que ele não se queimasse com o público.

Os dois estavam conversando sobre a próxima formação do paredão, quando a youtuber de aproximou. Nesse momento, Arthur comentou com Projota sobre a sister ter falado de seus amigas. "Viih (Tube) falou que tem várias amigas para me apresentar lá em São Paulo. Vou para São Paulo, hein, Vitória?".

Projota imediatamente reagiu negativamente e deu uma cortada no colega de confinamento. "Mano, cala a boca". Arthur tentou se justificar dizendo que não sabia qual seria o futuro dele com Carla Diaz fora do jogo. "A gente não sabe o que vai ser daqui para frente", explicou.

Projota, então, rebateu: "Exatamente. Então, não faz merda". Arthur finalizou o papo: "É só uma zoeirinha. Uma putariazinha. Não faz mal a ninguém".