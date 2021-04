Arthur pede sertanejo na festa do líder, DJ toca Pabllo Vittar e brother se revolta

A festa do líder é um dos momentos mais aguardados por quem vence a prova de quinta-feira. É a chance escolher as suas comidas, bebidas, decoração e, claro, músicas preferidas. Arthur, o rei da semana, quis valer-se de seu poder para colocar um setlist exclusivo de sertanejo. Porém, o DJ estava com uma ideia diferente.

"Vou botar só sertanejo hoje. Quem não gostar entra (na casa). Pode tocar uns 10 pagodes, mas depois volta para o sertanejo. Não vai tocar outro estilo de música nem fud*ndo. Vou ficar em pé na pista a noite toda", comentou o crossfiteiro, antes da festa, com Rodolffo que gargalhou.

Na hora da festa, no entanto, a playlist reuniu músicas como "Que tiro foi esse?", de Jojo Toddynho. Quando tocou "Amor de Quenga", de Pabllo Vittar, enquanto Gil dançava, Caio comentou com Arthur.

Essa do Chitãozinho e Xororó é boa demais. Leandro e Leonardo, agora, é boa demais”, provocou o fazendeiro.

“Eu peço a música e não toca”, rebateu o furioso Arthur.

“Eu não falo mais nada. Sou o único que ganha a liderança e não tem moral nenhuma. Pedi sertanejo e moda de viola, não pedi nem pagode pra você ter noção. Tá tocando funk. Tô put*", desabafou.

o boninho colocou até pablo vittar pro gil eu vou morrer pic.twitter.com/DqTI2Gv9Mq — ixté fallen ᶜʳᶠ (@postyaweh) April 1, 2021

Seu desejo não é uma ordem

Boninho, produtor do programa, revelou em suas redes que a produção procura atender os desejos do líder da semana. Contudo, as músicas sempre são variadas para atender o gosto dos outros participantes.

Na festa do líder Gilberto, na semana passada, o brother também apresentou uma longa lista de músicas, mas nem tudo foi atendido. O setlist, no entanto, foi bem variado.