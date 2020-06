Arthur Virgílio Neto, prefeito de Manaus, é internado em UTI com covid-19

Com covid-19, o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, de 74 anos, está internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) de um hospital particular da cidade desde a madrugada da terça-feira (30).

Segundo o G1 AM, o prefeito deu entrada no hospital ainda na noite de ontem. Primeiro, foi encaminhado para uma enfermaria, mas acabou transferido para a UTI.

Lá, ele passou por exame para detecção de covid-19, que deu positivo. A prefeitura diz que uma tomografia ajudou a confirmar o diagnóstico. Cerca de 25% do pulmão do prefeito foi comprometido pelo vírus.

Arthur tem quadro estável e continua despachando de dentro do hospital, diz boletim divulgado pela prefeitura da cidade. "O prefeito se encontra hemodinamicamente estável, sem necessidade de uso de drogas vasoativas, mantendo boa saturação de oxigênio em ar ambiente, realizando VNI com boa resposta. Lúcido e orientado, recebendo medicações por via oral conforme protocolo institucional”, afirma o documento.

VNI é o método de ventilação não invasiva e, seguindo recomendação da equipe médica, o prefeito seguirá em observação nas próximas 24h.

Manaus tevem 27.132 casos de covid-19 e 1.771 mortes pela doença segundo os dados até a segunda.