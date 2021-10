Artilheiro da Série B faz gol e pega pênalti em jogo emocionante do Brusque

Artilheiro da Série B, Edu teve uma tarde épica nesta sexta-feira (15). Durante o jogo do Brusque contra o Remo, no estádio Augusto Bauer, pela 30ª rodada da Série B, o camisa 9 brilhou no ataque, ao marcar um gol... e foi protagonista também na defesa, defendendo um pênalti nos acréscimos. A partida terminou com vitória do Quadricolor, de virada, por 3x1.

O incrível lance começou a ser desenhado aos 50 minutos do segundo tempo. O goleiro Ruan Carneiro se chocou com Rafael Jansen e o árbitro marcou a penalidade máxima. Só que o arqueiro se sentiu mal e precisou ser retirado de ambulância do campo. Como já havia feito as cinco substituições, o técnico Waguinho Dias optou por colocar Edu para defender a meta.

Felipe Gedoz foi para a cobrança e mandou a bola no canto, mas o artilheiro foi buscar. Na sobra, Rafael Jansen chutou para o fundo da rede, mas o VAR anulou o gol por invasão na momento da cobrança.

Final de jogo entre Brusque e Remo, pênalti, goleiro lesionado, acabaram as substituições, Edu, artilheiro da Série B vai pro gol e pega, no rebote fazem, no VAR gol anulado, simplesmente o futebol brasileiro! pic.twitter.com/o0a7baY1nA — Pedro Guilherme (@PedroGuilhrme23) October 15, 2021

"Falei para o Waguinho agora que não fiz um bom jogo, mas me entreguei. Perdi gols que não costumo perder. No fim, fiz o gol, deu tranquilidade para a nossa equipe. E, no final, com a expulsão do Ruan, conversei com o Claudinho, e optamos por mim. Fui feliz, esperei ele bater e fui no canto certo. Sempre gostei de ir para o gol. Confesso que sonhava com essa oportunidade para ver como seria. E deu tudo certo", comemorou Edu, em entrevista ao SporTV.

Edu, aliás, tinha perdido um pênalti na partida. Aos 26 minutos do segundo tempo, o árbitro, após consulta ao VAR, marcou a penalidade em um lance do atacante com Thiago Ennes. O artilheiro cobrou, mas Thiago Coelho foi na bola e impediu o gol.

Minutos depois, aos 48, Edu deixou o dele, dessa vez de cabeça. Foi o 16º gol do jogador na Série B, líder isolado na artilharia da competição. E, no fim, defendeu o pênalti.

Antes, ainda na primeira etapa, Pingo abriu o placar para o Remo. No segundo tempo, Luizão deixou tudo igual e Thiago Alagoano ampliou. Com o triunfo, o Brusque subiu para a 14ª colocação, com 35 pontos, abrindo seis de vantagem para o Vitória.