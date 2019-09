Artilheiro da Série C, atacante Negueba é contratado pelo Vitória

O presidente do Vitória, Paulo Carneiro, anunciou mais uma contratação para o clube na noite desta quinta-feira (5). Trata-se do atacante Negueba, 19 anos, que disputou a Série C pelo Globo, do Rio Grande do Norte.

Ele já está em Salvador e, segundo informou Paulo Carneiro, assinará contrato de cinco anos, com o Leão tendo opção de compra de 50% dos direitos econômicos. O valor da negociação não foi revelado.

Anuncio a contratação do meia atacante Negueba do Globo(Rn).O artilheiro da Serie C assinará por 5 anos com o Vitoria tendo o clube opção para comprar mais 50% em até um ano. — Paulo Carneiro (@pauloscarneiro) September 6, 2019

O jogador se destacou na competição, apesar do rebaixamento da equipe potiguar para a Série D. Negueba - não é o mesmo que jogou no Flamengo e agora está no Gyeongnam da Coreia do Sul - marcou oito gols e é um dos artilheiros do campeonato, que está na fase das quartas de final. No ano, o atacante disputou 26 partidas e fez 12 gols.

Negueba estreou como profissional em 2017, aos 17 anos. No ano passado, ele foi emprestado ao Fortaleza para disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior e depois retornou ao Globo.

Negueba foi a segunda contratação feita pelo Vitória nesta quinta. A outra foi o zagueiro João Victor, de 22 anos, emprestado pelo Santa Cruz. O anúncio foi feito pelo clube pernambucano. O rubro-negro ainda não se pronunciou a respeito.

