Artilheiro fica: Bahia acerta a renovação do atacante Rodallega

Artilheiro do Bahia na temporada, o atacante Hugo Rodallega acertou a sua permanência no tricolor até o final da Série B. O colombiano tinha vínculo apenas até 30 de junho, mas chegou a um acordo para ampliar o contrato com o Esquadrão.

A prorrogação do contrato de Rodallega chega como uma boa notícia para o tricolor. O atacante é de longe a principal peça da equipe neste início de temporada. Aos 36 anos, ele já balançou as redes oito vezes em 10 partidas. Foram sete gols apenas na Copa do Nordeste, onde o colombiano lidera a lista de artilheiros.

"Esse é um primeiro passo importante para alcançarmos o objetivo do ano. Um jogador que tem importância no elenco, uma liderança muito positiva, e vem fazendo a alegria da nossa torcida", afirmou o diretor de futebol Eduardo Freeland.

Revelado pelo Quindio, da Colômbia, e com boa passagem pelo Deportivo Cali, Hugo Rodallega fez carreira no México, Inglaterra e Turquia. O atacante chegou ao Bahia no ano passado para fazer sombra a Gilberto.

Apesar da reserva, ele teve papel importante no Brasileirão, anotando seis gols em 22 partidas. O cartão de visitas aconteceu no duelo contra o Fortaleza, quando Rodallega marcou todos os quatro gols do Esquadrão no triunfo por 4x2.

Com a saída de Gilberto, Rodallega assumiu o papel de principal referência do ataque e não decepcionou. Foi dele o gol no clássico contra o Vitória que terminou empatado por 1x1, pelo Baianão. Até mesmo o técnico Guto Ferreira já fez elogios públicos ao centroavante.

"A gente já sabia desde o ano passado que com a permanência ele assumiria esse protagonismo. Um jogador de Premier League, muitos anos de Premier League, não é qualquer jogador. Jogador com muita bagagem, muita experiência, um cara espetacular dentro do grupo, só puxa para cima, trabalhador ao extremo. O que vocês estão vendo ele fazer não acontece só pelo talento dele, acontece por muito trabalho dele diariamente, é um dos caras que mais trabalham com seus 35 anos para 36. Ele é um exemplo dentro do grupo, positivo o tempo todo.

A renovação do contrato de Rodallega era esperada com ansiedade pelos tricolores. Recentemente o atacante foi alvo de clubes da Colômbia, entre eles o Deportivo Cali, que busca um centroavante para a disputa da Copa Libertadores.

No país vizinho, o sucesso que Rodellega vem fazendo no tricolor gerou pedidos de convocação para a seleção nacional. Ainda mais que a Colômbia não vive um bom momento nas eliminatórias para a Copa do Mundo. Restando apenas duas rodadas para o fim da competição, os colombianos estão na sétima posição, a quatro pontos do Peru, que no momento está na quinta colocação e garante apenas uma vaga na repescagem para o Mundial.