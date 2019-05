Artur comemora mais um gol e triunfo do Bahia sobre o Avaí

Quem viu o primeiro tempo do Bahia diante do Avaí, na noite deste domingo (5), na Fonte Nova, criou a sensação que de que o tricolor sairia de campo com uma goleada. No fim, o triunfo por 1x0 sobre os catarinenses foi o suficiente para fazer o Esquadrão voltar a vencer no Brasileirão.

Autor do único gol da partida e um dos destaques do Bahia, o atacante Artur comemorou bastante o tento. Ele agora soma dois gols no Brasileirão e está empatado com Arthur Caíke na artilharia do clube no torneio.

"O resultado de 1x0 é mais que suficiente. O importante é o empenho da equipe e os três pontos. Temos agora uma semana inteira para descansar e domingo temos mais um Leão para matar lá em Curitiba", afirmou o atacante, lembrando que o tricolor vai fazer dois jogos em sequência longe do seu torcedor: "São dois jogos fora e temos que trabalhar com essas adversidades", continuou.

Quem não saiu muito contente com o próprio rendimento foi o atacante Gilberto. Artilheiro do Bahia na temporada com 14 gols, o camisa 9 comemorou o triunfo, mas deixou o campo lamentando as chances perdidas. "Estou me cobrando bastante, foram três ou quatro chances desperdiçadas por mim e isso não pode acontecer", explicou o atacante.

O Bahia agora vai ter a semana inteira para se preparar para o próximo desafio. O tricolor só volta aos gramados no próximo domingo (12), quando encara o Athletico-PR, na Arena da Baixada.