Artur lamenta chance perdida, mas comemora empate do Bahia

O empate entre Bahia e Grêmio no primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil foi comemorado pelo tricolor por conta do contexto da partida. O Esquadrão saiu atrás na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, mas conseguiu reagir na segunda etapa com gol de Gilberto.

Mas o atacante Artur, um dos melhores do Bahia na partida, deixou o campo lamentando. Ele teve a chance de decretar o triunfo tricolor aos 45 minutos segundo tempo, mas acabou mandando para fora. Após o jogo, ele projetou o jogo da volta, na próxima quarta-feira (17), na Fonte Nova.

“A gente viu que dava, mas infelizmente eu errei. Foi um bom empate, vamos decidir em casa e antes tem um jogo contra o Santos no sábado”, disse ele.

Para avançar de fase, o Bahia precisa vencer o Grêmio por qualquer placar. Em caso de novo empate, o duelo será decidido nos pênaltis.

Antes de enfrentar o Grêmio, o Bahia recebe o Santos, sábado (13), no estádio de Pituaçu. Para esse duelo, Roger Machado vai ter os reforços dos zagueiros Marllon e Wanderson. Os dois já estão regularizados.