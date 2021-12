Árvore de Natal feita com cápsulas de café e papéis é instalada na Barra

O Latitude 13 Cafés Especiais apresentou a Árvore Upcycling de Natal, neste final de ano, mostrando a possibilidade de dar um melhor propósito a um material que seria descartado, sem diminuir a qualidade. A marca produz há mais de 20 anos cafés gourmets, orgânicos e biodinâmicos certificados, cultivados na Chapada Diamantina.

Realizada pelo Latitude 13 e coproduzido pela artista plástica Maria Luedy e pela gestora de projetos artísticos, Sandra Galeffi, a árvore tem visitação gratuita e está instalada na área externa do Espaço Conceito Latitude 13, localizado na Rua João Pondé, 378, na Barra.

O espaço vai servir como ponto de coleta de cápsulas de café. De acordo com Juleida Alegro, sócia da marca de cafés Latitude 13, a criação da árvore evitou o consumo e a compra de novas matérias-primas, utilizando de forma criativa as cápsulas coletadas em 2021. “Com isso podemos observar que com o descarte consciente podemos ter praticidade e sustentabilidade caminhando juntos”, afirma Juleida.

“Nós fizemos essa árvore com dois elementos principais: o plástico metálico que guarda o café do drip coffee e as cápsulas. É uma árvore de três metros por um e meio, que tem uma presença grande no espaço e chama atenção pelo olhar e percepção sobre materialidade que descartamos”, afirma Luedy. “O lixo só é lixo até o momento que a gente diz que o lixo é lixo”, finaliza.

A árvore é composta por cerca de 4 mil cápsulas de café e dois mil papéis e iluminação natalina.