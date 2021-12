Às vésperas do verão, aeroporto de Salvador estreia nova rota para Floripa

A estreia na nova rota ligando Salvador a Florianópolis marcou o início da alta temporada no Salvador Bahia Airport, integrante da rede Vinci Airports. Segundo a empresa, com o primeiro voo deste sábado (4), operado pela Gol, o aeroporto conquista um feito inédito: terá pela primeira vez voos diretos para todas as capitais da Região Sul.

Trazendo 101 passageiros da capital catarinense, o voo se junta às viagens para Curitiba e Porto Alegre, disponíveis desde novembro pela mesma companhia.

Com 37 destinos, sendo sete deles inéditos, o Aeroporto Internacional de Salvador deve ter o melhor verão dos últimos três anos. São quatro rotas a mais do que no último janeiro antes da pandemia.

Além de Floripa, as novidades desse verão são Belém e Cuiabá – também operadas pela Gol –, Porto Velho, Montes Claros e São José do Rio Preto – operadas pela Azul –, além de Barra Grande, distrito turístico no baixo sul do estado, operada pela Abaeté.

(Foto: Divulgação/Vinci Airports) (Foto: Divulgação/Vinci Airports) (Foto: Divulgação/Vinci Airports)

“Existe uma diferença para o pré-pandemia porque temos uma oferta mais diversificada. Essa capilaridade tem sido o principal destaque. Iniciamos no ano passado e aprimoramos agora, com quatro destinos a mais. Além de novas rotas, estamos vemos o crescimento daquelas que já tínhamos desde o ano passado. Goiânia, por exemplo, que começou com 04 frequências por semana, terá 02 voos diários. Então isso mostra que os brasileiros têm escolhido Salvador como destino”, analisa Marcus Campos, gerente de Marketing e Promoção Aérea do Salvador Bahia Airport.

O destaque dessa fica para a companhia aérea Gol, que ofertará 27 dos 37 destinos disponíveis nesse verão. “Em janeiro, a Gol vai ter retomada mais ou menos 90% da nossa oferta doméstica pré-pandemia. Salvador vai ter 120%, acima da média. O nível de recuperação de Salvador vai superar o pré-pandemia e é um dos poucos aeroportos a conseguir isso”, apontou Rafael Mello, diretor de planejamento de Malha Aérea da Gol, que destacou que está confiante que essa será uma alta temporada de sucesso.

A chefe de gabinete da Secretaria Estadual de Turismo, Giuliana Britto, e o diretor de turismo da Prefeitura de Salvador, Antonio Barreto Júnior, também estiveram presentes para receber os passageiros vindos de Florianópolis.

Barreto revelou que o crescimento da oferta de voos tem contribuído para a melhoria dos índices da atividade turística da cidade, principalmente, para a ocupação hoteleira.

“A ampliação da malha da Gol é de fundamental importância para tornar Salvador cada vez mais atrativa a partir do momento que tem a conectividade, que é um dos principais pilares do turismo", afirmou.

Já Giuliana destacou os esforços do estado para viabilizar novos destinos. “Estamos trabalhando todos os mercados emissores para o fomento do turismo no nosso estado. Estamos com participação em diversas feiras e eventos relevantes pra ampliação do fluxo turístico no estado da Bahia", disse. Com informações do Salvador Bahia Airport.