Assaí Atacadista abre 1,8 mil vagas temporárias de emprego em várias cidades do país

O rede de supermercados Assaí Atacadista está com 1,8 mil vagas temporárias de emprego abertas em diversas cidades do país. De acordo com aempresa, as contratações visam suprir as demandas de fim de ano, como Black Friday e Natal.



As oportunidades são para empacotador, repositor, operador de caixa, operador de depósito e fiscal de prevenção de perdas. Há possibilidade de contratação.

Para se candidatar, é preciso ter mais de 18 anos de idade, ensino médio completo e disponibilidade para trabalhar em escala 6x1.



As inscrições podem ser realizadas até o dia 10 de novembro através das empresas: Facility, Global Empregos (www.globalempregos.com.br), Luandre (https://candidato.luandre.com.br) e/ou Randstad (www.randstad.com.br).