Assaltante de carros é preso pela terceira vez em 21 dias

Um criminoso envolvido com roubos e receptações de carros foi capturado pela Operação Apolo da Polícia Militar, na noite de quarta-feira (6), no bairro de Sussuarana. Com o flagrante, o assaltante chegou a marca de três prisões pelo mesmo tipo de crime, em um intervalo de 21 dias.

Capturado nos dias 18 e 25 de março de 2022, também pela Operação Apolo, desta vez o criminoso estava com um comparsa, dirigindo um carro modelo HB20. O automóvel estava com placa clonada, buscando dificultar a consulta no sistema da polícia.

(Foto: Divulgação/SSP)

Com a dupla, apresentada na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV), foram apreendidos dois pinos de cocaína e quatro relógios, um deles da marca Armani.