Assaltante é preso no Rio Vermelho após usar motorista de app para praticar assaltos 

Um assaltante foi flagrado, na segunda-feira (25), por equipes da 12ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Rio Vermelho), após solicitar um veículo por aplicativo e obrigar o condutor a ajudá-lo a assaltar pedestres na região da Estação da Lapa. O criminoso já tinha passagem pela polícia e usava tornozeleira eletrônica.

De acordo com a informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP), o suspeito pediu o veículo no Vale das Pedrinhas e usou um simulacro de pistola para coagir o condutor. Ele abordou quatro pessoas na Estação da Lapa e avenidas Centenário e Garibaldi. Na Rua Nelson Gallo, no bairro do Rio Vermelho, o condutor do veículo reagiu, foi ferido na mão e socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE).

O criminoso foi alcançado pelas equipes da 12ª CIPM e preso em flagrante. De acordo com a comandante 12ª Companhia Independente de Polícia Militar, major Érica Patrícia Silva, com o suspeito foram encontrados um simulacro de pistola, uma faca, seis celulares e R$ 182 roubados das vítimas. O material recuperado e oassaltante foram encaminhados à Central Flagrantes, na Avenida ACM, onde o caso foi registrado.