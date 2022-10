Assaltantes se passam por passageiros e roubam táxi na Pituba

Um taxista foi roubado e perdeu o seu carro, nesta segunda-feira (17), em Salvador. Segundo o presidente da Associação Geral dos Taxistas, Dênis Paim, os suspeitos entraram no veículo se passando por passageiros no bairro da Pituba, anunciaram o assalto no Imbuí e colocaram o motorista para fora do táxi.

"Temos 37 taxistas assaltados só esse mês e cinco carros tomados em assaltos. O motorista teve sorte que o veículo de hoje foi recuperado rápido, mas não é isso que acontece na maioria das vezes", disse o presidente da associação.

A Polícia Militar informou que policiais militares da Operação Apolo realizavam rondas na Avenida Paralela quando receberam informações via Centro Integrado de Comunicações (Cicom) de um táxi roubado no Imbuí, que evadiu sentido Cabula.

De posse das informações sobre o veículo e os suspeitos, os militares iniciaram as buscas a fim de localizá-los. Os agentes identificaram o automóvel logo em seguida, que foi abandonado no bairro de Narandiba. O carro foi apresentado na Delegacia de Repressão a Furto e Roubo de Veículos (DRFRV), para adoção das medidas legais cabíveis.