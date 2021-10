Assalto a joalheria em shopping de Porto Seguro termina em tiroteio; vídeo

Um assalto a uma joalheria dentro de um shopping em Porto Seguro, no sul da Bahia, terminou em tiroteio com seguranças do estabelecimento, no sábado (2). As câmeras da loja registraram parte da cena. Segundo a polícia, não houve feridos.

Pelo menos quatro homens participaram do crime - dois ficaram esperando do lado de fora e dois entraram. Um deles se passou por cliente e foi até a loja. Pouco depois, anunciou o assalto.

Um segurança que estava do lado de fora percebeu o que acontecia. Ele trocou tiros com o ladrão. Apesar dos momentos de tensão, com muita correria, pânico e de vitrines destruídas, ninguém ficou ferido.

Os ladrões conseguiram fugir e levaram algumas joias da loja, de valor não divulgado.

O caso será investigado pela Polícia Civil.