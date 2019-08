Assaltos a bancos caem 19% na Bahia, diz SSP-BA

Os roubos a bancos reduziram 19% em 2019, segundo informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA). Segundo o órgão, em todo o estado, foram registrados este ano 30 casos de roubos a bancos, sete a menos que em 2018.

A queda fica ainda mais acentuada em Salvador, com apenas cinco casos contabilizados e o índice de -37,5%. Já no interior, foram anotados seis casos a menos, o que representa um decréscimo de 22,2%.

“Estamos há cinco anos com reduções consecutivas neste delito. Saímos de uma média de 22 para cinco casos por mês. Este ano tivemos mês com zero ocorrência”, lembrou o secretário da Segurança Pública, Maurício Teles Barbosa.

No mês passado, uma quadrilha procedente de Pernambuco e que praticava assaltos na Bahia e em outros estados foi localizada em Paulo Afonso, com fuzis e veículos roubados, previamente selecionados para facilitar a fuga.

Um outro grupo criminoso foi identificado e preso em Luís Eduardo Magalhães, no Oeste baiano, especializado em prática de assaltos e com atuação em cinco estados.