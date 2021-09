Assaltos no Centro de Salvador: Polícia Civil faz cerco contra criminosos

Policiais da 1ª Delegacia Territorial, nos Barris, com apoio do Núcleo de Inteligência (NI) do Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (DCCP) realizam ações em campo para coibir crimes contra o patrimônio e tráfico de drogas no Centro de Salvador, nesta quinta-feira (23).

A identificação e prisões de envolvidos com furtos e roubos na região da Praça da Piedade, Avenida Joana Angélica e Largo Dois de Julho é o principal objetivo da Operação Praça Segura.

O titular da 1ª Delegacia, delegado Maurício Moradillo, detalhou a operação. “Não nos limitamos a ações em campo ou somente de Inteligência. São ações coordenadas que interagem com o objetivo de reforçar as atividades de polícia judiciária na região”, informou. Um balanço da operação deve ser divulgado em breve.