Assassino de Daniella Perez, Guilherme de Pádua faz publipost no Instagram

Condenado pelo assassinato de Daniella Perez, em 1992, Guilherme de Pádua virou modelo em um curso de uma clínica de odontologia e estética em Belo Horizonte (MG). Pelo Instagram, o pastor mostrou uma imagem onde aparece ao lado da mulher, Juliana Lacerda, e fala sobre o procedimento que fizeram.

Segundo o ex-ator, que aparece na foto com uma espécie de faixa no rosto, eles passaram por uma lipoaspiração mecânica de papada. Questionado por um seguidor sobre o custo do procedimento, Guilherme afirmou que pagou apenas a anestesia, já que era “modelo do curso”, informa o jornal Extra.

Em 1992, Guilherme foi condenado a 19 anos por ter matado a atriz Daniella Perez. Eles viviam um par romântico na novela De Corpo e Alma, escrita por Glória Perez, mãe da jovem. Ela foi estrangulada e teve o corpo desfigurado por dezoito golpes de tesoura. Pádua confessou o crime. Paula, mulher dele na época, também foi condenada pela coautoria do assassinato.

Em 1999, depois de sete anos na prisão, ele foi beneficiado pelo regime de liberdade condicional e converteu-se à Igreja Batista.