Assessor de Mourão é demitido após vazamento de mensagem com crítica a Bolsonaro

O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, demitiu seu assessor, Ricardo Roesch, após o vazamento de mensagens em que dizia que o "capitão" estava errando muito na pandemia. A conversa foi divulgada pelo site "O Antagonista".

O contexto da troca de mensagens se deu com Roesch procurando o chefe de gabinete de um deputado federal para conversar sobre os preparativos para a hipótese de Mourão assumir a presidência no lugar de Jair Bolsonaro. O assessor também classificou seu chefe como "mais preparado" para a função.

A identidade do chefe de gabinete e do deputado federal não foram reveladas. A exoneração de Ricardo Roesch foi publicada no Diário Oficial da União nesta sexta-feira (29). Em entrevista no Palácio do Planalto, o vice-presidente classificou o episódio como "lamentável".

"Foi uma situação lamentável. Número um, primeiro lugar porque eu não concordo com o processo de impeachment, não apoio isso aí, acabou. A partir daí a pessoa que tinha um cargo de confiança perde a confiança para exercer esse cargo. Lamento isso aí", afirmou Mourão.

Marcada por diversos altos e baixos durante seus mandatos, a relação de Hamilton Mourão e Jair Bolsonaro passou novamente por um momento complexo, com diversas críticas feitas pelo presidente ao seu vice, em especial relacionadas aos conteúdos das entrevistas de Mourão.

Confira abaixo as mensagens divulgadas na íntegra entre o agora ex-assessor do vice-presidente e o chefe de gabinete.

- Tudo bem irmão?

- Fala Ricardo, tudo excelente!

- Quando deputado quiser agendar com Mourão só avisar.

- Opa! Obrigado. Possivelmente ele vai querer sim.

- Muito trabalho aí?

- Sempre tem.

- Precisamos tomar um café mais reservadamente.

- Bora, ué.

- Eu tenho conversado com os assessores de deputados mais próximos é bom sempre estarmos preparados.

- Putz, preparados para quê?

- Nada demais articulação normal mesmo.

- Sabe que Mourão dividiu a ala militar.

- Antes, Heleno dominava agora estão divididos - capitão está errando muito na pandemia. General Mourão é mais preparado e político. Você sabe disso.

- Cara - não posso ter esse tipo de conversa - chefe não iria gostar.

- Mas vamos nos falando.

- Relaxa.