Assessor especial de ministro do Turismo é preso pela Polícia Federal

Um assessor especial do ministro do Turismo Marcelo Álvaro Antonio foi preso na manhã desta quinta-feira (27), em uma operação da Polícia Federal. Mateus Von Rondon Martins foi preso em Brasília. Também há mandados contra dois ex-assessores do ministro.

Segundo informações da Folha de S. Paulo, Mateus é braço-direito de Álvaro Antonio no governo Bolsonaro.

Além de Brasília, a operação cumpre mandadosde prisão e busca e apreensão, autorizados pela Justiça, em Minas Gerais. A operação está ligada è investigação sobre candidaturas de laranjas do PSL na eleição de 2018.

O ministro do Turismo, Álvaro Antônio, é investigado sobre um esquema de candidaturas de fachada no estado que direcionou verbas públicas de campanha para empresas ligadas ao seu gabinete na Câmara. ​