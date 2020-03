Assessor parlamentar atira em cachorro da raça golden retriever e alega legítima defesa

O assessor parlamentar Rodolfo Laterça, lotado na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, está sendo investigado por atirar em um cachorro. O caso aconteceu no dia 21 de fevereiro, em Campos do Jordão (SP), mas a Polícia Civil de São Paulo cumpriu um mandado de busca na última sexta-feira (28). Na ocasião, uma arma foi apreendida.

Rodolfo é suspeito de ter atirado em um cachorro da raça Golden Retriever, em sua própria casa, localizada no Alto da Boa Vista. De acordo com o G1, o assessor confessou à polícia que fez o disparo e alegou que foi em legítima defesa.

O cão pertence ao proprietário de uma pousada que fica ao lado do imóvel de Rodolfo.

"Estava chovendo e o cachorro estava brincando com as crianças que estavam hospedadas na pousada. De repente, ouvimos um barulho, como um raio, fui procurar pelo cachorro e o encontrei ensanguentado”, contou o proprietário da pousada, Bernard Contipelli, ao G1.

Cachorro foi ferido por arma de fogo (Foto: Reprodução/Acervo pessoal)

O cachorro foi levado a um hospital veterinário, onde foi constatado que o ferimento foi causado por uma arma de fogo. O cão teve duas paradas cardíacas e passou por cirurgia, mas, segundo o dono, passa bem.

Quintal de casa

A polícia informou que, ainda no dia 21, policiais militares foram à casa do assessor parlamentar, mas ele se recusou a recebê-los. Depois que ele foi identificado, a Justiça expediu o mandado de busca e apreensão da arma.

O assessor afirmou que atirou no cachorro porque suas filhas brincavam no quintal de casa quando foram surpreendidas pelo animal. Elas teriam se assustado e gritado pelo pai, que fez o disparo. Ele disse, ainda, não ter visto que o animal foi balado.

Rodolfo Laterça é inspetor de Segurança da Secretaria de Administração Penitenciária. Ele está lotado no gabinete do deputado estadual Anderson Moraes (PSL-RJ) desde 2019. Ele foi liberado pela polícia após prestar depoimento.

Ao G1, a equipe de Anderson Moraes informou que o o deputado “abomina qualquer tipo de maus-tratos a animais”.