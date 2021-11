Assessoria explica confusão sobre Marília estar bem após acidente: 'Fontes confiáveis'

A assessoria da cantora Marília Mendonça disse nesta segunda-feira (8), em nota oficial, que disse que a cantora havia sobrevivido ao acidente de avião, na sexta, após informações de "fontes confiáveis". A cantora faleceu na queda de avião na sexta (5), no interior de Minas Gerais, com outras quatro pessoas. Ninguém sobreviveu.

Logo após a queda do avião, a assessoria chegou a dizer que todos os cinco ocupantes da aeronave haviam sido resgatados com vida. Isso deu esperança a fãs e todos que acompanhavam o noticiário. Logo ficou claro, contudo, que os bombeiros ainda trabalhavam no resgate, que logo se mostrou também apenas um resgate de corpos, pois todos já estavam sem vida quando o socorro chegou.

"Em conhecimento do acidente, a assessoria de imprensa da artista buscou informações de fontes confiáveis. Estas informaram que estaria tudo bem e que todas as pessoas estavam sendo conduzidas ao hospital, somente para realizar procedimento padrão", afirma a equipe em nota.

"Passados menos de 20 minutos, as mesmas notificaram a equipe sobre a fatalidade. A notícia foi repassada, primeiramente, aos familiares das vítimas. Vale ressaltar que todas informações foram disponibilizadas sempre baseadas em fontes confiáveis. Em nenhum momento o equívoco foi intencional, sempre prezamos pela ética profissional e moral", continua o texto.

O acidente com Marília caiu na tarde de sexta em uma área próxima a uma cachoeira em Piedade de Caratinga, a 309 km de Belo Horizonte. Ela faria show em Caratinga, a cerca de 10km do local onde morreu. O avião levava ainda piloto, copiloto, um assessor e tio de Marília e o produtor da cantora.

Logo que o acidente aconteceu, em meio às primeiras informações de que Marília estaria à bordo, a assessoria da cantora confirmou que era de fato o avião dela e disse que ela já tinha sido resgatada e passa bem.

Pouco antes das 18h, contudo, o Corpo de Bombeiros confirmou que a cantora não resistiu ao acidente, assim como os outros ocupantes.

Marília deixou um filho, Leo, fruto de relacionamento com o também cantor Murilo Huff. Ela ainda foi sobrevivida pela mãe e pelo irmão.