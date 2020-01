Assinada por 390 mil fãs, petição pede Kobe Bryant no logo da NBA

Fãs de basquete de todo o mundo estão assinando um abaixo-assinado para trocar o logotipo da NBA. A ideia é que a imagem seja substituída como uma homenagem a Kobe Bryant, morto em um acidente de helicóptero no domingo (26).

A petição foi criada pouco após o anúncio do falecimento do astro do basquete, por Nikyar Moghtader, um fã canadense de 16 anos. A ideia inicial era de reunir apenas 100 assinaturas. Mas o projeto viralizou e, até a tarde desta segunda-feira (27), já passava de 390 mil apoiadores. Agora, a meta é de reunir 500 mil assinaturas.

O atual logotipo da NBA e a homenagem proposta pelos fãs

(Fotos: Reprodução)

Atualmente, o logo da NBA traz como inspiração Jerry West, que também atuou pelo Los Angeles Lakers, mas entre a década de 1960 e 1974. Atualmente, o ex-jogador é executivo dos Clippers.

Acidente trágico

Kobe Bryant morreu na queda de um helicóptero em Calabasas, na Califórnia, no último domingo (26). Além dele, outras oito pessoas morreram no acidente - entre elas, Gianna Bryant, filha de 13 anos do ex-atleta.

O Mamba Negra, como era chamado, é considerado o melhor jogador de basquete da história, após Michael Jordan. ez 20 temporadas na NBA (entre 1996 e 2016), sendo campeão cinco vezes (2000, 2001, 2002, 2009, 2010). Teve 18 participações no Jogo das Estrelas e foi eleito MVP, o jogador mais valioso da temporada, em 2008. Também ganhou o troféu de MVP das finais em 2009 e 2010.

Quando se aposentou, Kobe tinha a impressionante marca de 33.643 pontos. Era a terceira maior de todos os tempos até então. Foi superada no último sábado (25), por LeBron James.