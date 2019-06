Assista: Glenn Greenwald fala na Câmara sobre as mensagens da Lava jato

O jornalista americano Glenn Greenwald, editor do The Intercept Brasil, fala nesta terça-feira (25) sobre as mensagens que envolviam o atual ministro da Justiça Sergio Moro, quando ele era juiz da Lava Jato, vazadas pelo seu site. Glenn está em uma audiência na Comissão de Direitos Humanos e Minorias.

Assista:



O convite para ouvir o jornalista partiu dos deputados Camilo Capiberibe (PSB-AP), Carlos Veras (PT-PE), Márcio Jerry (PCdoB-MA) e Túlio Gadelha (PDT-PE).

“O jornalismo mais importante nas ultimas décadas foi baseado em informações e documentos muitas vezes roubados. Os vazamentos são para fortalecer e não para enfraquecer a luta contra a corrupção. É impossível lutar contra a corrupção usando corrupção”, afirmou Glenn.

Na audiência, a expectativa é que Glenn explique a publicação das mensagens, além de detalhar como recebeu os arquivos e justificar a estratégia adotada de divulgação.

Glenn Greenwald é um jornalista americano vencedor do prêmio Pulitzer por ter revelado, em 2013, um sistema de espionagem em massa dos EUA com base em dados vazados por Edward Snowden.