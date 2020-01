Associação de jornalistas diz que declaração de Bolsonaro é 'estapafúrdia'

Em nota assinada por seu presidente, Paulo Jerônimo de Sousa, a Associação Brasileira de Imprensa (ABI) classificou como estapafúrdia a declaração de Bolsonaro sobre os jornalistas. Mais cedo, o chefe do executivo disse que quem lê jornais se 'envenena'.

"O presidente não deve confundir o que talvez seja um desejo oculto seu com a realidade. Enquanto a informação for uma necessidade vital nas sociedades modernas, e ela será sempre, o jornalismo vai continuar a existir. E, com certeza, sobreviverá por mais tempo do que políticos inimigos da democracia, que, estes sim, tendem a ser engolidos pela história", diz o comunicado.

Em novo ataque à imprensa, Bolsonaro afirmou que vincularia os repórteres ao Ibama, órgão que, entre outras atribuições, defende animais ameaçados. "Vocês são uma espécie em extinção. Eu acho que vou botar os jornalistas do Brasil vinculados ao Ibama. Vocês são uma raça em extinção."

A declaração foi feita em frente ao Palácio da Alvorada, onde o presidente costuma falar com a imprensa e tirar selfies com apoiadores. Bolsonaro disse que a imprensa "não sabe nem mentir mais", mas que não iria estender as críticas a todos os jornalistas. "Para não ser processado pela ANJ (Associação Nacional de Jornais) e não sei o quê", justificou.

O presidente disse que "cada vez mais gente não confia" na imprensa. E lembrou que mandou cancelar a compra de jornais e revistas impressas ao Planalto.

A Presidência não renovou contrato para compra de periódicos - nacionais e internacionais -, que se encerrou no fim de 2019. Firmada em 2017, a compra era de R$ 582.911,40 anuais e abastecia o Palácio do Planalto e o escritório regional da Presidência em São Paulo, além de fornecer assinaturas digitais.



"Todos, todos (foram cancelados). Não recebo mais papel de jornal ou revista. Quem quiser que vai comprar. Porque envenena a gente ler jornal. Chega envenenado", disse ele. O novo ataque do presidente à imprensa hoje começou após ele ser questionado se enviaria antes ao Congresso Nacional a reforma administrativa ou tributária.



Na mesma entrevista, o presidente ainda disse que tem uma vida difícil. E acusou, sem provas, que jornalistas "ensaboavam" ex-presidentes devido a pagamentos mais altos de publicidade às empresas de comunicação.



"A vida do presidente que quer fazer pelo Brasil não é fácil. Nunca vocês tiveram um presidente que conversasse tanto com vocês. Nunca. E quando conversavam, era só ensaboar, e vocês aceitavam por quê? Porque recebiam mais de R$ 1 bilhão por ano a título de propaganda. Aí, pô, fica quieto, vai dizer que papai e mamãe está tudo bem, mas não estava. O Brasil estava afundando", declarou.



Ataques à imprensa

Em 20 de dezembro, o presidente se irritou com repórteres ao ser questionado sobre a operação de busca e apreensão que teve como alvo seu filho mais velho, o senador Flávio Bolsonaro (sem partido-RJ). Na ocasião, Bolsonaro disse a um repórter que ele tinha "uma cara de homossexual terrível".



No dia seguinte, o presidente recebeu jornalistas no Palácio da Alvorada, quando não elevou o tom de voz ao responder sobre o mesmo tema. Naquela entrevista, Bolsonaro disse que se controla ao falar com jornalistas e que a mídia o "provoca" para ter manchete.



Bolsonaro afirmou à época que reflete sobre algumas declarações e que se arrepende, em alguns casos. Bolsonaro comparou a relação com a imprensa ao futebol e continuou, em tom irônico: "É igual futebol: ali na frente, de vez em quando, você manda seu colega para a ponta da praia (base da Marinha que teria sido usada como local de tortura na ditadura militar). Depois vai tomar uma tubaína com ele", afirmou.