Associação Nacional das Baianas de Acarajé sofre mais de 4 furtos após reabertura

A Associação Nacional das Baianas de Acarajé (Abam), no Pelourinho, reinaugurada no dia 17 de maio, foi assaltada durante a madrugada desta quarta-feira (27). Após uma sequência de mais de quatro furtos somente depois do mês de junho, agora foram roubados dois toldos que ficavam na fachada do local.

"Depois do São João, roubaram um dos toldos e danificaram outros. Depois de 15 dias, a gente sofreu outro furto e eles levaram os fios do ar-condicionado. Na última semana, levaram a placa de inauguração da prefeitura que tinha. Já hoje, amanhecemos sem os dois toldos que ficavam na frente", contou Rita Ventura, representante da associação.

Rita não registrou boletim de ocorrência, já que em outras vezes as autoridades informaram que não dava para resolver, visto que não há câmeras no local.

"A gente queria que as pessoas valorizassem esse espaço sagrado, onde foi a primeira igreja. Nós não recebemos para cuidar da associação, cuidamos com nosso dinheiro. É muito triste ver nosso espaço sendo tratado dessa forma. O toldo faz falta, o nosso piso não pode molhar, por exemplo. Eu mesma já estou ficando sem vontade de manter o lugar", lamentou.