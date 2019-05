Asus Zenfone 6 conta com uma câmera que vale duas

Revolucionar é preciso. Ainda mais num mercado tão competitivo como o de smartphones e sendo um marca bem atrás ainda das principais concorrentes. A Asus tem grande força no mercado de componentes de computador, sobretudo placas-mãe, e já há algum tempo entrou com força na batalha dos celulares.



Seu mais novo lançamento é o top Zenfone 6, apresentado na última quinta-feira em Valência, na Espanha. A grande atração do aparelho fica por conta da câmera. Fugindo do padrão atual de ter uma frontal e uma traseira, o Zenfone 6 conta com as duas em uma só: uma câmera flip, que gira conforme a necessidade do usuário.



As vantagens são muitas: já que não precisa ocupar a parte frontal do aparelho, o Zenfone conta com 92% de ocupação de tela, a maior da atualidade. A câmera flip faz panorâmicas sem a interferência do usuário: ela move-se sozinha para completar a foto. O sistema é semelhante quando o usuário marca um ponto a ser seguido.

Para tanto, a Asus construiu a câmera com metal líquido que aumenta a durabilidade do sistema. Segundo a empresa, no mínimo três anos funcionando perfeitamente. O smartphone ainda conta com um sensor para fechar a câmera em caso de queda.



A bateria do Zenfone 6 também é um ponto alto. Com 5000mAh, é capaz de durar até dois dias. O aparelho ainda não está à venda no Brasil mas deve chegar no país até o final do ano. Até lá, só dá pra achá-lo em sites estrangeiros.