Atacados com garrafas, policiais atiram para cima e soltam bombas de efeito moral em festa ‘paredão’

Agentes da Polícia Militar da Bahia atiraram para cima e utilizaram bombas de efeito moral durante uma festa do tipo “paredão”, realizada na noite deste domingo (1), no bairro Vida Nova, em Lauro de Freitas. De acordo com o comandante da 81ª CIPM, major Enaldo Araújo JR., que atua naquela região, a “resposta técnica” ocorreu em resposta à forma como os agentes foram recebidos na localidade.

Segundo relato policial, eles foram atacados com garrafas de vidro, atiradas por homens presente na festa. Não houve registros de feridos. A presença dos policiais na localidade atendia a uma chamada de perturbação de sossego, além de constar nas rondas de rotina. Cerca de 500 pessoas participavam da festa, ocorrida em via pública em sem autorização das autoridades municipais.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um trecho da ação. Nas imagens é possível identificar o momento em que um dos objetos de vidro é arremessado em direção aos policiais. Em seguida, um deles lança uma bomba na direção da multidão.

Assista:

“Ação técnica necessária diante da realidade que havia quase 500 pessoas em um via pública e manifesta a perturbação do sossego daquela comunidade. Infelizmente foi necessária essa reação”, justificou Enaldo Araújo Jr., em entrevista à TV Bahia.