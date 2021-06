Atacante Alesson acerta com o Vila Nova e deixa o Bahia

O atacante Alesson não faz mais parte do elenco do Bahia. Nesta quarta-feira (17), o tricolor anunciou que o jogador vai defender o Vila Nova, na Série B do Campeonato Brasileiro.

No acordo, o jogador rescindiu o contrato com o Bahia de forma amigável, mas o clube baiano mantém 30% dos direitos economicos do atleta de 22 anos.

Alesson chegou ao Bahia em 2020 para fazer parte do time de transição depois de ter defendido o Paraná. Com o fim da equipe sub-23 durante a paralisação das competições por conta da pandemia do coronavírus, ele foi promovido ao time principal.

Ao todo o atacante disputou 45 partidas e marcou cinco gols pelo Esquadrão.