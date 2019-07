Atacante equatoriano confirma negociações com o Vitória

O equatoriano Jordy Caicedo é mesmo o alvo principal do Vitória para reagir na Série B. Em contato com o CORREIO nesta quarta-feira (10) o atacante considerado promessa em seu país confirmou a negociação com o rubro-negro.

"Existe aí um interesse (por parte do Vitória) e estamos conversando. Esperamos que nos próximos dias ou nas próximas horas saiam mais coisas", disse o próprio atleta.

Segundo ele, ainda não há um contrato na mesa. "Ainda não é nada concreto, nada 100%. Tomara que possamos chegar nos próximos dias a um bom acordo", completou.

Caicedo tem 21 anos e pertence ao Universidad Católica de Quito. Destacou-se no Sul-Americano Sub-20 de 2017, em que o Equador foi vice-campeão perdendo para o Uruguai. Na competição ele fez nove jogos e marcou três gols.

Confira vídeo lances de Jordy Caicedo:

No início de 2019 ele acabou emprestado ao El Nacional. Lá, fez 13 jogos, todos como titular, e marcou sete gols. Na última semana Caicedo acabou sendo chamado de volta pelo Universidad a fim de reconhecidamente negociá-lo.

Em entrevista à Rádio La Red de Quito na última segunda-feira (8) o presidente do Universidad, Miguel Almeida, confirmou que está negociando Jordy Caicedo: "Existe sim uma proposta pelo jogador. Se não houvesse não teria sentido de pedir a devolução do jogador para não usá-lo".

O presidente do clube equatoriano confirmou que as negociações estão avançadas: "Existe uma proposta firme, mas que ainda não está fechada porque tem que passar por exames médicos e uma série de outros detalhes. Tomara que tenhamos o avanço dessa transação ao longo da semana e que o jogador possa ser transferido para o exterior, como é o seu desejo".

Perguntado se o destino seria especificamente o Vitória, Almeida desconversou. "Sou inimigo de entrar em especulações que não tenham sustento. Quando existirem documentos assinados eu serei o primeiro a dar conhecimento. Por enquanto o que posso dizer é que estamos em negociações, mas não posso adiantar nem datas nem clube", disse.

O clube equatoriano só aceita vender Caicedo. O Vitória corre em busca de um investidor para realizar o negócio.