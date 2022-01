Atacante Gadu rescinde contrato e deixa time feminino do Bahia

A paralisação das atividades do time feminino até o mês de abril continua gerando consequências para o Bahia. Nesta terça-feira (4), a atacante Gadu deixou o tricolor. A rescisão de contrato da jogadora foi publicada no Boletim Informativo Diário da CBF.

Gadu encerrou a sua segunda passagem pelo Bahia. No primeiro ciclo, ela foi destaque do tricolor no acesso à Série A2 do Brasileirão. Mas ao fim da temporada, a jogadora deixou o clube de forma turbulenta e acertou com o Brasília.

Gadu voltou ao Esquadrão em julho do ano passado e firmou contrato até junho deste ano. Na temporada passada, a jogadora conquistou o título do Baianão pelo tricolor e foi artilheira do torneio, com 12 gols.

O objetivo principal, no entanto, estava no acesso à Série A1 do Brasileirão. O Bahia vai voltar a disputar a segunda divisão após ter sido rebaixado.

Com a queda do time principal para a Série B e a consequente redução no orçamento, o Bahia optou por paralisar as atividades do time feminino e liberou as atletas que estavam em fim de contrato. As atividades serão retomadas no mês de abril. Já a Série A2 terá início em maio. Procurado pelo CORREIO através da assessoria, o Bahia não respondeu sobre a saída da jogadora.