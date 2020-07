Atacante Mateusinho é o novo reforço do Vitória

O elenco do Vitória ganhou novo reforço nesta terça-feira (14). O atacante Mateusinho, 21 anos, assinou contrato com o rubro-negro por três temporadas. Ele já está em Salvador, foi testado para covid-19 e iniciou avaliação médica e física na Toca do Leão.

“Encaro como um grande desafio. Muito feliz e motivado de estar aqui no Vitória recebendo essa oportunidade. Um clube de tanta expressão, com uma torcida imensa e uma história linda. Eu vim aqui para ajudar o Vitória a atingir os objetivos”, afirmou o jogador ao site oficial do Vitória.

Mateusinho é a primeira contratação do Vitória após a retomada das atividades na Toca do Leão, em 16 de junho, um dia depois da Prefeitura de Salvador autorizar o recomeço dos treinos de clubes de futebol profissional. O centro de treinamento ficou fechado durante três meses por causa da pandemia de coronavírus.

Revelado pela Portuguesa, o atacante estava no Guarani. Através de nota oficial, o clube paulista informou que rescindiu o contrato com o jogador. "O atleta Mateusinho teve seu contrato rescindido com o Guarani Futebol Clube. O clube manteve percentual sobre o atacante para futuras transferências . O Bugre agradece por todo serviço prestado e desejamos sorte na continuidade de sua carreira", diz o comunicado.

Nesta temporada, Mateusinho entrou em campo três vezes, todas após deixar o banco de reservas, para defender o Guarani no Campeonato Paulista. No ano passado, ele também defendeu a equipe alviverde no estadual e no começo da Série B do Campeonato Brasileiro. Depois, foi emprestado ao Grêmio no segundo semestre e jogou peloe sub-23 do time gaúcho.

Canhoto, ele pode atuar como ponta ou meia ofensivo. Agora jogador do Vitória, Mateusinho jogou contra o Leão no ano passado, na 3ª rodada da Série B. Ele foi titular no triunfo por 3x2 do Guarani, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.

Com a chegada de Mateusinho, o técnico Bruno Pivetti passa a ter oito atacantes de beirada à disposição. Já estão na Toca do Leão: Alisson Farias, Caíque Souza, Felipe Garcia, Negueba, Rodrigo Carioca, Ruan Levine e Vico. O elenco de 38 jogadores também conta com quatro centroavantes: Eron, Jordy Caicedo, Júnior Viçosa e Léo Ceará, que está treinando afastado do restante do grupo porque ainda não acertou a renovação do contrato, que vence em dezembro.

EM TESTE

É possível que o número de jogadores do elenco rubro-negro aumente. O volante Reinaldo Viana, 22 anos, iniciou um período de observação na Toca do Leão. Revelado pela Portuguesa, o último clube que ele defendeu foi o Jacobina. O jogador está sem clube, pois deixou a equipe do interior da Bahia pouco tempo depois da susensão do Campeonato Baiano, em março. Como estava parado, o atleta está inicialmente aprimorando a parte física.