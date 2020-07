Atacante Neilton deixa o Vitória e será anunciado pelo Coritiba

O atacante Neilton está de saída da Toca do Leão. O jogador resolveu as pendências que tinha com o Vitória, acertou sua rescisão contratual e fechou com o Coritiba. Ele é esperado no Alto da Glória na segunda-feira (27), quando deverá passar por exames médicos e assinar com o novo time.

Presidente da equipe rubro-negra, Paulo Carneiro comentou sobre a saída do atacante e disse ser um alívio à folha de pagamentos do Leão. "Amigo, esqueça (a permanência do atleta). O Vitória nunca mais na vida vai pagar R$ 300 mil a jogador nenhum. Neilton está fora, se apresenta ao Coritiba hoje, graças a Deus", afirmou o dirigente, nesta sexta-feira (24), ao site Resenha na Rede.

Segundo o Globoesporte.com, o atacante está fechando com o Coxa um contrato até 2022. Com 26 anos, ele foi revelado pelo Santos e teve passagens também pelo Cruzeiro, Botafogo, São Paulo e Internacional. Neilton estava no Hatta Club, dos Emirados Árabes, emprestado pelo Vitória.

Pelo Leão, disputou 84 jogos e marcou 28 gols entre 2017 e 2018. Sua permanência no time rubro-negro já era descartada, por causa do alto salário. O contrato ia até dezembro deste ano.