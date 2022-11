Atacante Osvaldo é o novo reforço do Vitória

O atacante Osvaldo vai defender o Vitória em 2023. A confirmação da contratação foi feita pelo presidente do clube, Fábio Mota, durante entrevista à Rádio Sociedade. O dirigente também informou que o jogador se apresentará na Toca do Leão em 5 de dezembro.

A pré-temporada do Vitória será iniciada na próxima segunda-feira, 28 de novembro. A estreia do Leão em 2023 é no dia 5 de janeiro, contra o o Cordino, de Barra do Corda, no Maranhão, na pré-Copa do Nordeste. Além do regional, o Vitória vai disputar também o Campeonato Baiano, a Copa do Brasil e a Série B do Brasileiro.

Osvaldo tem 35 anos e disputou a Série B do Brasileiro de 2022 pelo CSA. Com a camisa da equipe alagoana, ele fez na temporada passada 47 jogos e marcou três gols.

Revelado pelo Fortaleza, o atacante também tem no currículo Al-Ahli, dos Emirados Árabes, Braga, de Portugal, Al-Ahli Jeddah, da Arábia Saudita, Ceará, São Paulo, Fluminense, Sport e Buriram United, da Tailândia.