Ataque a tiros deixa 6 feridos em Fazenda Grande do Retiro

Um ataque a tiros deixou seis pessoas feridas no bairro de Fazenda Grande do Retiro, em Salvador. Segundo a Polícia Civil, a ação aconteceu por volta das 23h deste sábado (23), na Rua Mello de Moraes Filho.

Quatro homens chegaram em duas motocicletas ao bar 'Sucão do Gordo' e – conforme testemunhas – atiraram com o objetivo de atingir um traficante que estaria no local.

Cinco feridos foram socorridos ao Hospital Geral do Estado. De acordo com a Polícia Militar, a 6ª vítima teria sido levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da San Martin.

Ainda não há informações sobre o estado de saúde das vítimas. De acordo com informações do Portal G1 Bahia, entre os baleados estaria uma adolescente de 17 anos.

O fato foi registrado no HGE, no posto da Polícia Civil. A 4ª Delegacia Territorial (DT/São Caetano) investiga o caso. A autoria e motivação do ataque ainda não foram identificadas.