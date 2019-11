Ataque a tiros em escola na Califórnia deixa ao menos seis feridos

Ao menos seis pessoas ficaram feridas em um ataque a tiros em um colégio na Califórnia nesta quinta-feira, 14. Segundo o Departamento de Polícia, o ataque ocorreu na escola Saugus, em Santa Clarita, a 48 quilômetros de Los Angeles.



Um homem suspeito usando roupas escuras foi visto perto do local e está sendo procurado pela polícia. Ainda não está claro se as vítimas foram feridas por arma de fogo ou alguma arma branca, explicou o porta-voz dos bombeiros Christopher Thomas.



O colégio Saugus e outros da região foram fechados. Imagens de TV mostram a polícia realizando buscas na escola e estudantes sendo escoltados por policiais armados ao deixar as salas de aula.