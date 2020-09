Ataque com faca deixa quatro pessoas feridas em Paris

Um ataque com faca deixou quatro pessoas feridas em Paris, na França, nesta sexta-feira (25). O ataque aconteceu perto do antigo endereço do jornal satírico Charlie Hebdo.

De acordo com informações do jornal "Le Monde", duas vítimas precisaram ser socorridas em estado de "urgência absoluta". O suspeito de cometer o ataque já teria sido preso, um segundo está sendo procurado. Uma lâmina foi encontrada no local.

A rua onde aconteceu o local foi completamente bloqueada. A polícia informou que perímetro de segurança foi estabelecido no torno das antigas instalações por causa de um "pacote suspeito".

As escolas infantis do 3º, 4º e 11º distritos estão com as portas fechadas até novo aviso, de acordo com a Prefeitura de Paris.

O grupo terrorista Al-Qaeda lançou recentemente novos apelos para atacar o jornal depois que ele republicou as charges do profeta Maomé. O julgamento dos cúmplices do ataque de 2015 está acontecendo desde o início do mês. Quatorze pessoas são acusadas de dar apoio logístico, financeiro ou material aos autores de ataque contra o semanário satírico e a um mercado judeu em 2015. O ataque ao jornal deixou 17 mortos.