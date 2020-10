Ataque de abelhas no Centro de Fortaleza deixa sete pessoas feridas

O Centro de Fortaleza, capital do Ceará, registrou ação incomum para os dias atuais. Na manhã deste sábado (31), um ataque de abelhas apavorou pessoas que estavam próximas à Praça da Igreja do Carmo, na avenida Duque de Caxias, e deixou sete pessoas feridas.

Até o fim da tarde deste sábado, segundo o G1, dois pacientes ainda se encontravam em observação no hospital, enquanto os outros cinco já haviam recebido alta.

Informações que chegaram ao O POVO, parceiro do CORREIO pela Rede Nordeste, dão conta de que várias pessoas teriam sido atingidas por volta das 11h pelos insetos. Foi então quando o Corpo de Bombeiros foi acionado.

Em contato com a reportagem, o Corpo de Bombeiros informou que um de seus agentes chegou a ser ferido pelas abelhas. O homem foi levado ao Instituto Doutor José Frota, onde foi medicado e passa bem.

As abelhas, que estavam em um poste, apresentaram-se "muito agressivas", informou a corporação. Foi preciso então isolar a área, mas picadas dos insetos foram registradas até três quarteirões de distância.

Com auxílio da Guarda Municipal de Fortaleza, as pessoas que passavam pelo local foram orientadas à desviarem o trajeto. Parte do comércio local também precisou ser fechado temporariamente.

Ainda conforme os Bombeiros, as abelhas serão retiradas do local pelo período da noite deste sábado.

Comandante da primeira companhia de salvamento, major Landin informa o procedimento adequado a ser seguido pela população em casos de ataques de abelhas.

"O primeiro procedimento é se afastar o máximo possível e isolar a área para ninguém chegar perto", afirmou, alertando ainda para evitar barulho próximo aos insetos. "Em seguida deve-se acionar os Corpo de Bombeiros. Essas são as orientações", confirmou.