Ataque em Camaçari: cigano morre após três dias internado em hospital

Mais um cigano morreu na Região Metropolitana de Salvador. Joel Alves, 45 anos, que estava internado no Hospital Geral de Camaçari após sofrer um ataque na última quarta-feira (12), próximo de casa.

Ele estava com o pai, Alcides, 76 anos, e o irmão Nilson Alves, 44 anos, dentro de um Palio vermelho na hora do crime. As circunstâncias de como foram baleados é desconhecida pelos moradores.

Em nota, a assessoria da Polícia Civil informou que equipes dos Departamentos de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e de Polícia Metropolitana (Depom) seguem na investigação do triplo homicídio de Alcides, Nilson e Joel. Testemunhas estão sendo ouvidas para elucidar o crime.

Dias D'Ávila

Horas antes desse crime, o casal Orlando Alves, 59 anos, e Luciene Alves de Oliveira, 56, estava dentro de casa quando foi baleado por um homem numa moto, em Dias D'Ávila. Orlando é irmão de Alcides.

O crime em Dias d'Ávila aconteceu na Rua dos Jardins no bairro de Petrópolis, onde Orlando e Luciene moravam há mais de 20 anos. Segundo alguns ciganos vizinhos das vítimas, na hora, o neto do casal, um rapaz de 14 anos, correu para o banheiro, onde permaneceu escondido. Eles relataram que o criminoso parou a moto em frente à residência das vítimas. "Ele chamou o velho pelo nome. Quando abriu a porta, ele recebeu os primeiros disparos. A mulher estava um pouco distante de Orlando e foi baleada logo em seguida", contou o cigano.

Há cerca de 40 dias, um filho de Orlando foi assassinado numa emboscado na localidade de Cascavel, em Dias d'Ávila. "Do nada, chegam, matam e ninguém sabe o porquê", disse um cigano, amigo da família, que preferiu não revelar o nome. No entanto, informações preliminares da polícia dão conta de que as mortes teriam sido encomendadas por um outro cigano, que responsabiliza a família de Orlando pela morte do seu neto.