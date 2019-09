Ataque em cidades do Texas, nos EUA, deixa cinco mortos

Pelo menos cinco pessoas morreram e 21 foram baleadas neste sábado (31) nas cidades de Odessa e Midland, no Texas, nos EUA, em mais um caso envolvendo atiradores.

Segundo as polícias das duas cidades, a suspeita é de que dois atiradores em carros separados agiram no atentado. Um dos homens teria roubado um veículo do serviço de entregas de correspondências dos EUA.

Carro com várias marcas de bala entre Odessa e Midland (Foto: AFP)

"Um sujeito (possivelmente 2) está atualmente dirigindo em torno de Odessa atirando em pessoas aleatórias", disse a polícia de Odessa no Facebook. "Neste momento, existem várias vítimas de tiros."

Um dos atiradores foi morto em Odessa, informou a polícia.

O campus da Universidade de Teas Permian Basin foi fechado. O Departamento de Segurança Pública do Texas instou os residentes a evitar grandes rodovias da região. As polícias locais pedem que os moradores da região evitem deslocamentos e fiquem em casa.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, escreveu no Twitter que foi informado sobre os tiros no Texas e que o FBI e a polícia estão investigando o ocorrido.