Ataques em casas de massagem nos EUA deixam 8 mortos, incluindo 6 asiáticas

Ataques em três casas de massagem na área de Atlanta, nos Estados Unidos, deixaram ao menos oito pessoas mortas, sendo seis mulheres asiáticas. Segundo o jornal inglês The Guardian, a suspeita é de que os ataques tenham um cunho racial.

Um homem de 21 anos, Robert Aaron Long, é suspeito do ataque e foi capturado a cerca de 240km da cidade após seu carro ter sido interceptado pela polícia.

As mortes ocorreram em meio a um número crescente de ataques a asiáticos nos Estados Unidos desde o início da pandemia do coronavírus.

Os tiros, todos supostamentes executados por um único atirador, começaram por volta das 17h, quando cinco pessoas foram baleadas no Youngs Asian Massage Parlor em um shopping perto de uma área rural em Acworth, no condado de Cherokee, a cerca de 30 milhas (50 km) ao norte de Atlanta. De acordo com o porta-voz do xerife local, Jay Baker, duas pessoas morreram no local e três foram transportadas para um hospital, onde duas delas também morreram.

O segundo ataque aconteceu às 17h50, quando a polícia no bairro de Buckhead, em Atlanta, respondendo a um chamado de um assalto, encontrou três mulheres mortas por aparentes ferimentos a bala em Gold Spa.

Enquanto eles estavam naquela cena, eles souberam de uma chamada relatando tiros disparados em outro spa do outro lado da rua, o Spa de Aromaterapia, e encontraram uma mulher que parecia ter sido morta dentro de casa.