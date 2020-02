Até 70% do globo pode contrair coronavírus, diz estudo de Harvard

Um grupo de pesquisadores da Universidade Harvard (EUA) estima que entre 40% e 70% de toda a população mundial deve ter resultado positivo para o novo coronavírus em algum momento. Confira abaixo sete perguntas e respostas que você precisa saber sobre o vírus.

"É provável que vejamos uma pandemia global", afirmou o professor Marc Lipsitch ao Wall Street Journal. Segundo ele, a taxa de infecção poderia ocorrer ao longo do próximo ano.A Comissão Europeia informou, nesta quinta-feira (27), que está trabalhando em todas as frentes para combater o surto do Covid-19 no continente.

Salvador registra cinco casos suspeitos de coronavírus

Em comunicado, o órgão pontua que foi realizada uma troca de informações sobre medidas de fronteira entre as autoridades dos estados membros e que as forças de saúde e de fronteira devem continuar coordenando o trabalho de contenção para evitar uma pandemia. Nenhuma fronteira foi fechada até o momento, destaca a Comissão Europeia.

A Itália é o país que mais preocupa depois da China, epicentro do surto. A Defesa Civil italiana informou que o número de pessoas diagnosticadas com o coronavírus subiu para 650. Já o número de mortes passou de 15 para 17. No Oriente Médio, o Irã relata 26 mortes por coronavírus e 245 casos.

Também nesta quinta, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, alertou para a possibilidade do avanço do coronavírus se tornar uma pandemia, mas ponderou que o surto ainda pode ser contido. "Estamos em um ponto decisivo", disse da sede do órgão, em Genebra (Suíça). Segundo dados recentes da entidade, a China registrou 2.747 mortes por coronavírus. Em outros 44 países afetados, foram 54 óbitos.

Tire suas dúvidas

O coronavírus é gripe?

Segundo o Ministério da Saúde, o novo vírus causa uma infecção das vias respiratórias com sintomas parecidos com os de uma gripe, mas são doenças diferentes.

O coronavírus é transmitido entre humanos?

Sim, o vírus pode ser transmitido de pessoa para pessoa pelo ar, secreções respiratórias de infectados ou por contato com secreções contaminadas seguido de inoculação em mucosas: olhos, nariz e boca.

Apenas quem tem sintomas transmite este vírus?

O maior risco de transmissão acontece no período sintomático, quando o doente elimina maior quantidade de vírus. No entanto, há evidências de transmissão após contato com pessoas infectadas e ainda assintomáticas.

Animais de estimação podem transmitir o coronavírus?

Não há evidências que pets como cães e gatos possam ser infectados e transmitir o vírus.

Usar máscara previne o contágio por coronavírus?

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), máscaras de proteção são indicadas apenas para pessoas que já contraíram o novo coronavírus, como forma de prevenir a transmissão da doença. Mas são pouco eficazes para quem é saudável. Ainda segundo a OMS, a prevenção contra o coronavírus é similar às medidas contra a gripe, como a higienização constante das mãos.

Como é feito o diagnóstico?

Com a coleta de materiais respiratórios com potencial de aerossolização (aspiração das vias aéreas ou indução de escarro). É necessária a coleta de duas amostras na suspeita do novo coronavírus.

E o tratamento de quem já está doente, como é feito?

O tratamento da Covid-19, a infecção provocada pelo novo coronavírus é semelhante aos dos sintomas de gripe e feito com base no quadro de cada paciente.