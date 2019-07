Até tu, Twitter? Usuários relatam instabilidade na rede social

Recentemente o Facebook, Instagram e o WhatsAppficaram fora do ar por 12 horas. Durante a instabilidade, os "tuiteros" se gabaram porque a rede social do passarinho foi a única a se manter ilesa. Entretanto, parece que o jogo virou a agora foi a fez do Twitter cair.

Ao tentar acessar o site, os usuários se deparam com a seguinte mensagem: “Há algum problema técnico. Obrigado por avisar. Vamos consertar isso e normalizar as coisas em breve”. A empresa ainda não divulgou comunicado oficial sobre o ocorrido.

De acordo com o site Downdetector, que monitora o funcionamento de várias páginas da internet, os relatos da queda começaram por volta das 15h20, horário de Brasília. No mapa interativo, o Twitter se apresenta fora do ar em grande parte dos Estados Unidos, da América do Sul e na Europa.