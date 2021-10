Athletico-PR x Bahia: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Na reestreia de Guto Ferreira, o Bahia encara o Athletico-PR, neste sábado (9), às 19h, na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 25ª rodada do Brasileirão. O tricolor está na 18ª colocação, com 23 pontos. Confira as informações do jogo:

Onde assistir?

A partida entre baianos e paranaenses terá transmissão dos canais TNT, na TV fechada. Depois do jogo, você confere todas as informações no correio24horas.

Horário

O confronto será na Arena da Baixada, em Curitiba. A bola rola a partir das 19h.

Prováveis escalações

Bahia: Mateus Claus, Nino Paraíba, Gustavo Henrique, Luiz Otávio e Juninho Capixaba; Patrick, Lucas Mugni e Daniel; Ruiz (Raí ou Ronaldo), Gilberto e Rodriguinho. Técnico: Guto Ferreira.

Athletico-PR: Santos, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Zé Ivaldo; Marcinho, Richard, Erick e Nicolas; Terans, Nikão e Bissoli. Técnico: Alberto Valentim.

Arbitragem

Marcelo de Lima Henrique, auxiliado por Michael e Márcia Bezerra Lopes Caetano. O árbitro de vídeo (VAR) é Pathrice Wallace Corrêa Maia (Todos do Rio de Janeiro).