Atividades marcam comemoração do mês da Mulher em Salvador

Em celebração ao Dia Internacional da Mulher, em 8 de março, a Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ), através da Diretoria de Política para as Mulheres, desenvolveu a campanha “Autoestima Salvador”, com um conjunto de ações para fortalecer e restabelecer a autoestima das mulheres soteropolitanas. Serão cinco semanas de atividades virtuais, com tutoriais, cursos, oficinas, material informativo e depoimentos, disponibilizados no Instagram e Facebook da SPMJ.

Além da variedade de conteúdos, será disponibilizada uma seleção de vídeos da ação “Fortalecendo Mulheres”, uma parceria da SPMJ com a Câmara Municipal do Salvador. Os vídeos terão duração de até 45 segundos e mensagens de vereadoras para mulheres de Salvador, abordando temas como a importância de ser mulher e ocupar espaços dentro da cidade. O cronograma conta também com a participação do Simm Mulher, que fará divulgação de vagas de emprego nas redes sociais da SPMJ, durante todo o mês.

A iniciativa envolve, ainda, a veiculação de depoimentos em vídeo de alunas dos projetos do órgão, como o SPMJ Gourmet, Marias na Construção e Beleza Pura. No bate-papo, as participantes vão contar suas experiências e falar sobre como os cursos contribuíram para o fortalecimento da autonomia, autoestima e inserção no mercado de trabalho.

De acordo com a secretária de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude, Fernanda Lordelo, o conjunto de atividades é uma estratégia para que a população feminina da cidade volte os olhares para autonomia enquanto mulher, se autoconhecendo dentro do próprio contexto social.

“Um dos principais objetivos é chamar atenção da sociedade para o momento que estamos vivendo e falar sobre a importância da mulher, visto que temos um número grande de mulheres chefes de família e protagonistas. Essa autonomia e fortalecimento é um caminho muito importante para a prevenção e o enfrentamento às diversas vulnerabilidades sociais, assim como o reconhecimento do ciclo de violência”, explica a gestora.

Cronograma

Até o próximo dia 6, o público feminino poderá realizar cursos gratuitos de Aprendizagem Industrial Básica, Aperfeiçoamento Profissional e Qualificação Profissional, que serão oferecidos pelo Senai. Para participar, basta acessar o link www.cursosgratuitos.senaibahia.com.br. Além disso, poderão adquirir conhecimentos com tutoriais e palestras, sobre moda no ambiente de trabalho, automaquiagem para entrevista de emprego e construção de marca pessoal.

No dia 8, haverá transmissão ao vivo da sessão especial na Câmara Municipal do Salvador, com a participação da SPMJ, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Já no dia 9, serão divulgadas oficinas de aperfeiçoamento profissional nas áreas de Comunicação, Vendas, Finanças, Ferramentas Digitais e Modelos de Negócio. As interessadas em participar podem acessar o site elapode. com. br/agenda/ e se cadastrar para assistir as aulas on-line.

No dia 12, às 9h, os servidores municipais poderão conferir uma palestra sobre autoimagem como ferramenta de desenvolvimento profissional feminino, ministrada por profissionais do Senac, que será transmitida pelo canal da SPMJ, no YouTube. Além disso, serão transmitidos tutoriais sobre empreendedorismo nas redes sociais do órgão, no dia 13 de março.

Entre os dias 14 e 20, serão divulgadas vagas para cursos on-line do Sebrae. Os interessados em participar poderão se inscrever no link www. sebrae. com. br . As mulheres poderão acompanhar tutoriais com dicas sobre Marketing Digital: como usar o Instagram para alavancar as vendas e montar uma loja virtual.

Já de 21 a 27, a parceria com o Senac vai oferecer uma variedade de cursos de ensino à distância gratuitos. Além de receber conteúdos diários, as homenageadas do mês receberão aprendizados sobre inovação tecnológica. E, por fim, o encerramento da programação será celebrado de 29 a 31 de março, com um vídeo da cantora Ju Moraes deixando uma mensagem especial a todas as mulheres baianas, além da divulgação de videoaulas de dança e defesa pessoal.