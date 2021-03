Atividades não essenciais serão retomadas em Salvador a partir de 5 de abril

A pandemia ainda não passou, mas Salvador começa a ver uma luz no fim do túnel. Nesta sexta-feira (26), a prefeitura informou que vai autorizar o funcionamento das atividades consideradas não essenciais na capital a partir do dia 5 de abril. Para isso, a Semana Santa terá medidas mais restritivas. A intenção é derrubar a taxa de ocupação dos leitos e reduzir a fila da regulação antes da reabertura.

O prefeito Bruno Reis fez uma entrevista coletiva, nesta sexta-feira (26), para anunciar a autorização. Ele frisou que os serviços serão retomados, mas que será necessário seguir dia e horários diferentes de funcionamento. Haverá uma reunião hoje à tarde entre o gestor e representantes de cada seguimento empresarial para discutir a reabertura.

A proposta do Município é de que os shoppings centers funcionem de terça a sábado. O comércio de rua durante cinco dias, mas em dias alternados. A construção civil, de segunda a sexta. Bares e restaurantes, de quarta a domingo. E o funcionalismo público, de segunda a sexta. Os horários serão alternados para evitar aglomeração no transporte público, mas não foram divulgados.

“Até o meio da semana nós vamos anunciar se será possível retomar todas as atividades de vez, que é o meu desejo, mas depende dos números, ou se alguma aguardará para outro momento. Com certeza shoppings, comércio de rua e as principais atividades serão retomadas no dia 5, com horários escalonados e dia alternados de funcionamento”, afirmou Bruno Reis.

Segmento Dias de funcionamento Shoppings Terça-fera a sábado; Bares e restaurantes Quarta-feira a domingo; Comércio de rua Cinco dias na semana; Construção civil Segunda a sexta-feira; Funcionalismo público Segunda a sexta-feira;

No ano passado, as atividades consideradas não essenciais ficaram suspensas por quatro meses, de 16 de março a 24 de julho. Este ano, alguns setores estão sendo impactados há quase um mês. “Salvador sinaliza que dia 5 de abril vai abrir as atividades comerciais. Essa é uma grande conquista diante do cenário que estamos enfrentando”, disse o prefeito.

Outros setores

A reabertura das praias vai depender do cenário e será anunciada na próxima semana. A prefeitura vai avaliar os números da pandemia, como a taxa de ocupação dos leitos de UTI e o tamanho da fila da regulação, antes de tomar uma decisão.

Nesta sexta-feira, a cidade amanheceu com 21 pacientes aguardando nas Unidades de Pronto Atendimento (UPA) por um leito de UTI. Esse é o menor número dos últimos dias. Há duas semanas eram 87 pessoas nessa situação. Outros 25 esperavam, hoje, por uma acomodação na enfermaria. A taxa de ocupação dos leitos de UTI estava em 86% nessa manhã

O prefeito falou também sobre a possibilidade de autorizar eventos na cidade. Ele afirmou que a retomada desse segmento está condicionada à vacinação, e será permitida somente depois que a imunização dos quatro grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde estiver concluída. No momento, Salvador está imunizando o segundo grupo.

O primeiro grupo era de pessoas com 75 anos ou mais, e já foi concluído. O segundo grupo é de idosos de 60 a 74 anos. Salvador vai começar a imunizar moradores de 66 anos nesse sábado (27). Depois, virá o terceiro grupo, composto por pessoas que têm comorbidades, independentemente da idade. Por último estão profissionais da educação, transporte, limpeza e segurança.

Bruno Reis frisou que a decisão de retomar as atividades foi discutida com o Governo do Estado e com prefeitos da Região Metropolitana. A determinação de adotar medidas mais restritivas uma semana antes da reabertura também foi debatida pelo grupo.

Confira o que pode funcionar no período da Semana Santa: