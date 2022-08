Atlantic Nickel já reflorestou equivalente a 100 campos de futebol em Itagibá

Nos últimos quatro anos, a Atlantic Nickel, produtora de concentrado de níquel no município de Itagibá, já reflorestou 96 hectares de Mata Atlântica no Sul da Bahia – a área é equivalente a 100 campos de futebol. A recuperação do bioma original da região onde a mina está localizada é apontada como parte do compromisso com o meio ambiente e a Integração Social da Appian Capital Brazil, fundo de investimentos privados especializado em mineração, dona da Atlantic Nickel. A Atlantic Nickel possui uma área de preservação ambiental de 542 hectares na região. Para 2022, a meta é recuperar cerca de 60 hectares adicionais de Mata Atlântica. “Essa é a nossa forma de operar, com respeito ao meio ambiente e integrados às comunidades onde atuamos”, explica Silvio Lima, Diretor de Assuntos Corporativos, Pessoas e SSMA, da Appian Capital Brazil.

Atlantic Nickel possui uma área de preservação ambiental de 542 hectares no Sul da Bahia (Foto: Divulgação)

Para dar suporte ao programa de reflorestamento, que tem potencial de produção de 100 mil mudas por ano, a empresa implantou no perímetro de operação da Atlantic Nickel um viveiro, que produz espécies locais como Jacarandá da Bahia, Pau Brasil, Ingá de Metro, Aroeira, Ipê, Genipapo e Pinho, sendo plantadas na região e entorno. Essas mudas também são distribuídas para empregados e parceiros em eventos promovidos na comunidade.

No mês de junho, em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, a Prefeitura de Itagibá recebeu 1.000 mudas para plantio na cidade, engajando a comunidade local. Além disso, cerca de 1.000 mudas também foram distribuídas em Ipiaú, por meio de um Drive Thru solidário que arrecadou alimentos a serem destinados a uma ONG do município.

O Grupo Appian Capital Brazil é a plataforma no país da Appian Capital Advisory, com atuação nos setores de mineração e metalurgia. No Brasil, a Appian se estabeleceu em 2018 com a aquisição de dois ativos, a Atlantic Nickel – operação de níquel sulfetado no sul da Bahia – e a Mineração Vale Verde (MVV), empreendimento de cobre no Agreste Alagoano.