Atlético e Vitória da Conquista se classificam na Série D

Atlético e Vitória da Conquista estão classificados para a segunda fase da Série D do Brasileiro com uma rodada de antecedência do fim da etapa inicial.

No sábado (21), o Carcará venceu o Caldense por 1x0, com gol de Renilson, no Carneirão, em Alagoinhas, e garantiu presença na próxima etapa. O triunfo fez a equipe somar 24 pontos. Na 3ª colocação do Grupo 6, o Atlético não poderá mais ser alcançado pelo Bahia de Feira, que está em 5º lugar, com 18 pontos. Os quatro primeiros de cada grupo avançam.

A equipe feirense bateu o Vila Nova-MG por 2x0 neste domingo (22) e precisa de um triunfo simples contra o Tupynambás na próxima rodada.

O Vitória da Conquista vive situação semelhante à do Atlético, só que no Grupo 4. É o 3º colocado, soma 22 pontos, e não poderá mais ser ultrapassado pelo Central, que está em 5º lugar, com 18 pontos. O Bode confirmou a vaga neste domingo, após vencer o Freipaulistano por 3x0, no estádio Lomanto Júnior, com gols de Natan, Eder e Roni.