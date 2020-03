Atlético-MG x Cruzeiro: PM diz que veto é apenas às organizadas

Torcedores do Atlético-MG vão poder, sim, levar materiais provocativos ao Cruzeiro no clássico, neste sábado (7), no Mineirão. Após a Polícia Militar vetar itens em alusão ao rebaixamento da Raposa, o Major Flávio Santiago, chefe da sala de imprensa da PM, explicou que a proibição é somente para as torcidas organizadas.

"O torcedor que for com a camisa com a letra B pode, não tem problema nenhum. Nós não vamos preocupar com isso. O foco nosso são as torcidas organizadas e o discurso de ódio entre elas. Quem quiser ir com a camisa, com o balão, não importa... Mas as torcidas organizadas, em relação às faixas e bandeiras, isso sim está sendo vetado pelo Batalhão de Choque, especificamente", explicou, ao Globoesporte.com.

"A faixa com o B não vai poder. Se o cara quer ir com a camisa... mas as faixas, especificamente das torcidas organizadas, elas estão vetadas por conta da inserção no discurso de ódio. Se quiser ir com a camisa, pode, mas as faixas e bandeiras não podem. O foco nas organizadas são pelo histórico que envolve essas torcidas", continuou.

A ata da reunião entre Atlético-MG e Cruzeiro, porém, não diz que o veto é somente às organizadas. De acordo com o Major, foi um equívoco.